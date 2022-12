İranda irimiqyaslı etiraz aksiyasına hazırlaşan tələbələr "zərərsizləşdirildi" - 1200 gənc...

İranda son iki həftə ərzində 4 univeristetdə 1200-ə qədər tələbə qidadan zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Etemad” qəzeti məlumat yayıb. Tələbələrin sözlərinə görə, 4 univeristetdə eyni anda baş verən zəhərlənmə hadisəsi “şübhəlidir”. Bildirilir ki, zəhərlənmə hadisəsi tələbələrin hakimiyyətə qarşı 3 günlük etiraz aksiyası keçirmək barədə qərarından əvvəl baş verib.

İddia edilir ki, bəzi dairələr bu həmlə ilə tələblərin aksiyasını səngitmək istəyir. Rəsmi dairələr zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı hələki açıqlama verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.