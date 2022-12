İspaniyanı "yıxan" adam Hakimi - Qoldan sonra anasının qollarına qaçdı / FOTOLAR

Dünya çempionatında İspaniyanı penaltilərlə məğlub edərək, ilk dəfə adını ¼ finala yazdıran Mərakeşin futbolçusu Əşrəf Hakimi illər əvvəl İspaniya millisində oynamağı rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Madriddə anadan olan Hakimi, İspaniyanın təklifinə baxmayaraq, o, millidə oynamağı qəbul etməyərək, Mərakeşi seçib. Buna səbəb onun Mərakeş əsilli olmasıdır. Əşrəf Hakimi 3-cü penaltini dəqiq yerinə yetirərək, Mərakeşin ¼ finala keçməsini təmin etmişdi. Ardınca Hakimi qələbə sevincini tribunada əyləşən anası ilə qeyd edib. Bildirilir ki, 2 penaltini qaytaran Mərakeşin qapıçısı Bono isə Kanada əsillidir.

Qeyd edək ki, əsas və əlavə vaxtı 0-0 başa çatan oyunda Mərakeş millisi penaltilərlə 3-0 qələbə qazanıb.

