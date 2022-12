“Bayramovun Moskvaya dəvət edilməsinin səbəbi var”​ - Politoloq

“Kreml sahibi Vladimir Putinin təlimatıyla onun mətbuat katibi Dmitri Peskov rəhbərinin diliylə “Rusiya İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında görüşün keçirilməsinə kömək etməyə hazırdır” təklifini səsləndirib. Putinin məqsədi vasitəçilikdə Brüsseli qabaqlamaqdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Analitik hesab edir ki, qarşıdan gələn Brüssel görüşünün baş tutması sual altındadır.

"İl ərzində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə 4 görüş keçirilib, 5-cisi noyabrda nəzərdə tutulmuşdu, olmadı, dekabra təxirə salındı. Ancaq Paşinyanın “görüşdə Fransa prezidenti Emmanuel Makron da iştirak etsin” tələbi Brüssel görüşünü sual altına qoyub. Bundan istifadə edən Kreml təşəbbüsü ələ almağa çalışır. Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Moskvaya dəvət edilməsinin səbəblərindən biri də bu idi. Ceyhun Bayramov Moskvada rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin ilin sonuna qədər görüşə biləcəyini istisna etmədiyini söylədi, ancaq məkan göstərmədi. Lavrovun Bayramovla görüşünün ardından Kreml məkan yerini göstərdi: “Görüş Rusiyada keçirilsin”. Rusiya ərazisindəki görüş və müzakirələr heç vaxt Azərbaycanın xeyrinə olmayıb”.

Xatırladaq ki, Ceyhun Bayramov 5 dekabr 2022-ci il tarixində baş tutan Moskva səfərində Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov ilə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının gecikməsini müzakirə ediblər.

