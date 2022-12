İspaniya Futbol Federasiyası İspaniya milli komandasının yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun rəsmi saytı Luis de la Fuentenin baş məşqçi postuna gətirildiyi haqqında məlumat yayıb.

61 yaşlı mütəxəssis daha əvvəl İspaniyanın yeniyetmə və gənclərdən ibarət milli komandalarında çalışıb.

Məşqçi Qətərdə keçirilən dünya çempionatı başa çatdıqdan sonra əsas komandadakı vəzifəsinə başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.