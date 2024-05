Azərbaycanın güləş hakimləri növbəti uğura imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rumıniyadakı imtahanların yekunlarına əsasən, Samil Fəttayev və Elxan Həmidzadə III dərəcəli hakim statusuna yiyələniblər.

Bununla da geniş iştiraklı hakimlərin sayı 25-ə çatıb.

Qeyd olunur ki, hazırda Azərbaycanın IS dərəcəli 2, I dərəcəli 10, II dərəcəli 6, III dərəcəli 7 güləş hakimi var.

