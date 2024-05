Bodibildinq üzrə çempion olan xanəndə Pərviz Qasımov sosial şəbəkələrdə müzakirə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb sənətçinin yarışdan dərhal sonra Bodibildinq geyimində “Azərbaycanım” mahnısını səsləndirməsi olub.

İzləyicilər bu mahnını yarıçılpaq halda oxumağın düzgün olmadığını yazıb.

