Ələkbər Yasamallının yeni görüntüsü yayıldı - FOTO

Hazırda Almaniyada yaşayan tanınmış meyxanaçı Ələkbər Yasamallının uzun aradan sonra fotosu yayılıb.

Metbuat.az Pravda.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniyada yaşayan İlkin Məmmədov adlı istifadəçi meyxanaçı ilə birgə fotosunu paylaşıb.

Hər iki şəxs restoranda keçirilən məclislərin birində yan-yana əyləşərək şəkil çəkdirib. Daha sonra İlkin Məmmədov həmin fotonu "uzun aradan sonra" başlığı ilə öz şəxsi "Facebook" səhifəsində paylaşıb.

Ələkbər Yasamallı imicində dəyişiklik edərək, qısa saç və saqqal buraxıb.

Qeyd edək ki, Ələkbər Yasamallı meyxanaçı Rəşad Dağlının qətlə yetirdiyi İskəndər Mehtiyevin yaxın qohumudur. Hadisə baş verən zaman məlum olmuşdur ki, meyxanaçı Bakıda yoxdur. Onun Almaniyada yaşamaq üçün icazə almaq istəyi bildirilirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.