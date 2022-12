Qətərdə keçirilən dünya çempionatında bu gün yarımfinal mərhələsinin digər oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Fransa millisi Mərakeşlə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Cütün qalibi finalda Argentina yığmasına rəqib olacaq.

Qeyd edək ki, DÇ-2022-nin final matçı dekabrın 18-də keçiriləcək.

