Ağsuda təcili yardım maşını piyadanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağsu rayon Qaraqaşlı kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Bəkirov Natiq İlyas oğlunu təcili yardım maşını vurub. Qəza səbəbindən piyada hadisə yerində ölüb.

Məlumata görə, qəzanı törədən təcili tibbi yardım maşınının sürücüsü sərxoş olub.

