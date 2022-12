AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayev Qətərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Abdullayev və FIFA-nın Avropa Milli Assosiasiyaları Departamentinin direktoru Elxan Məmmədov da DÇ-2022-nin yarımfinal mərhələsi çərçivəsində keçirilən Fransa - Mərakeş matçını izləyib.

