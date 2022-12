Fransa-Mərakeş oyunu ilə bağlı qalmaqal - "Hakim iki penaltini verməyib"

Mərakeşin Kral Futbol Federasiyası Qətərdə keçirilən dünya çempionatının yarımfinal mərhələsinin Fransa ilə oyunu ilə bağlı Beynəlxalq Futbol Federasiyasına (FİFA) şikayət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə cümə axşamı Mərakeş Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Krallığın Futbol Federasiyası Mərakeş-Fransa komandasının hakimliyinə kəskin etiraz edib. Bu məqsədlə biz səlahiyyətli orqana Mərakeş komandasını iki mübahisəsiz penaltidən məhrum edən hakim səhvlərini qeyd edən məktub göndərdik. Federasiya hakimin video assistentinin (VAR) sisteminin bu anlara reaksiya verməməsindən də çox təəccübləndiyini dilə gətirdi", - xəbərdə deyilir.

Fransa millisi futbol üzrə dünya çempionatının yarımfinalında Mərakeş yığmasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Görüşün baş hakimi meksikalı Arturo Ramos Palazuelos olub. Mərakeşin Kral Futbol Federasiyası rəhbərliyinin sözlərinə görə, hakim Afrika komandasının xeyrinə iki penaltini təyin etməyib.

