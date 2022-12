“Yeni media mühiti və rəqəmsal kommunikasiya” mövzusunda seminar keçirilib - FOTO

Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika ixtisasında təhsil alan və media sahəsinə marağı olan 60-a yaxın tələbə üçün kommunikasiya üzrə beynəlxalq təcrübəyə malik Tatyana Ravallinin iştirakı ilə “Yeni media mühiti və rəqəmsal kommunikasiya” mövzusunda “MEDİA talks” açıq seminarı keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a MEDİA-dan məlumat verilib.

Seminar müddətində texnoloji təkamülün media mühitinə kompleks təsiri, yeni mediada kommunikasiya alətləri və formaları, rəqəmsal alətlərdən istifadə edərək müxtəlif tərəflərlə effektiv ünsiyyətin qurulması, sosial medianın məlumat mənbəyi kimi aktuallaşması, media platformaları üzrə statistik göstəricilər və bu rəqəmlərin ənənəvi kommunikasiya formalarına təsiri kimi mövzulara toxunulub.

Sonda interaktiv müzakirə sessiyaları olub, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

