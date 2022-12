Sabah Qətərdə təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında final oyunu baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, mundialın son matçında Fransa və Argentina milliləri qarşılaşacaq. Avropa təmsilçisi isə matçdan öncə ciddi itkilər yaşayıb. Komandanın dünənki məşqində üç futbolçu - Rafael Varan, Kinqsli Koman və İbrahima Konate iştirak etməyib

Hər üç futbolçunun səhhətində problem olduğu bildirilir.

