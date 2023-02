Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin ediliblər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Quliyev Vüqar Elbrus oğlu

Namazov Fərid Arif oğlu

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Abdulla Elşad oğlu

Məmmədzadə Mikayıl Maarif oğlu

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Neymət Hüsən oğlu

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Məmmədov Xaliq Musa oğlu

inzibati məhkəmələr üzrə:

Bakı İnzibati Məhkəməsi

Cəlalov Bəhlul Məmmədcəfər oğlu

Musayeva Ləman Samir qızı

Gəncə İnzibati Məhkəməsi

Əliyeva Gülşən Talıb qızı

Şirvan İnzibati Məhkəməsi

Musayev Şahəli Calal oğlu

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Bakı Kommersiya Məhkəməsi

Namazova Günay Rüstəm qızı

Şirvan Kommersiya Məhkəməsi

Abbasov Zaur Vahid oğlu

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Bağırov Zamiq Rəşid oğlu

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Abdullayeva Aynur Aydın qızı

Eyvazova Samirə Əli qızı

Sadıxov Rəfail Adil oğlu

Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

Cəfərzadə İlham Nizami oğlu

Rüstəmov Emin Şahin oğlu

Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

Aslanova Gülnar Faiq qızı

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Abbasov Nail İbad oğlu

Heydərova Əfsanə Elbrus qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Mirzəliyev Ruslan Əsəd oğlu

Rəcəbova Elnurə Hüseyn qızı

Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Kərimov Namiq Həsrət oğlu

Mirzəyeva Firuzə Fuad qızı

Mirzəyeva Ünsüyyət Hacımehdi qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Əlizadə Fariz Ariz oğlu

Sultanova Məmmədova Ayşən Ramiz qızı

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Əlizadə Elxan Novruz oğlu

Fərhadov Fuad Əlirza oğlu

Quba Rayon Məhkəməsi

Babayev Aydın Vahid oğlu

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Pənahov Anar Elman oğlu

Neftçala Rayon Məhkəməsi

Quliyev Samir İdris oğlu

Salyan Rayon Məhkəməsi

Məmmədli Ənnağı Əbdül oğlu

Samux Rayon Məhkəməsi

Kərimova Tərifə Əbülfət qızı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Həxiyeva Şəbnəm Səlim qızı

Quliyev Ramiz Mübariz oğlu

Şəki Rayon Məhkəməsi

Vəliyev Elşən Yaşar oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Məhəmmədi Həvayət Kəmaləddin qızı

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

Mustafayev Ceyhun Mustafa oğlu.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

