Zaurun verlişində müğənniyə 20 min dollar və ev VERİLDİ - VİDEO

Müğənni Mehriban Qənbərovaya jest olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ona "Həmin Zaur" proqramının efirində 20 min dollarlıq buket və bahalı evin açarı hədiyyə olunub.

Hədiyyələri göndərən şəxsin kimliyi isə açıqlanmayıb.Bundan başqa, sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərə istifadəçilər xeyli tənqid bildiriblər. İzləyicilərin çoxu bunu "biabırçılıq", "şou" və s. adlandırıb, şərhə "bu qədər ehtiyacı olanlar var, onlara yardım etsəniz, olmaz?", "özləri efirə göndərirlər, guya sponsor verib", "ayıbdır, nəyi təbliğ edirsiniz?" və başqa bu kimi qeydlər yazıblar.

