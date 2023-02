Amerika Birləşmiş Ştatlarında 56 yaşlı qadın 18 yaşlı asiyalı tələbəni bıçaqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə avtobusların birində baş verib. Belə ki, olaydan əvvəl hər hansı mübahisə yaşanmayıb. Gənc qız avtobusun qapısında dayanan zaman qadın ona hücum edib və çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib.

Hazırda yaralı gənc xəstəxanada müalicə alır.

Məlumata görə, qadınının bu addımı atmasına səbəbə irqçiliklə bağlıdır.

