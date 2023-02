Müğənni İlhamə Qasımovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa və teleaparıcı Oksana Rəsulova instaqramda bildirib.

Məlumata görə, İ. Qasımovanın atası Hüseynəli bəy vəfat edib.

