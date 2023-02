Masallıda 13 yaşlı qız özünü məktəb binasından atdı

Masallıda doqquzuncu sinif şagirdi intihara cəhd edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Masallı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə qeydə alınıb.Belə ki, qız məktəbdə sinif yoldaşı ilə mübahisə edib və özünü üçüncü pəncərədən atıb.

Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsindən Oxu.Az-a verilən açıqlamada bildirilib ki, hadisə bu gün saat 13:00 radələrində baş verib:

“Masallı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin IX sinif şagirdi F.M. məktəbin 3-cu mərtəbəsinin pəncərəsindən özünü atıb və müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Bununla bağlı müvafiq orqanlara məlumat verilib.

Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsini əməkdaşları hadisə yerində olublar. Hazırda uşaq Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasındadır və vəziyyəti stabildir”.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən isə saytımızdan qeyd edilib ki, 2008-ci il təvəllüdlü şəxs (cinsi qadın) saat 13:15 radələrində Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib:

“Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Müştərək travma ağrıları və yumşaq toxumaların əziyi diaqnozu ilə tibb müəssisəsinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti stabil qiymətləndirilir”.

