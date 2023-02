XİN Avstriyaya CAVAB VERDİ

"Laçın yolu açıqdır və hərəkət azadlığı təmin edilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ayxan Hacızadə tviterdə yazıb.

O bildirib ki, yalnız 2022-ci il dekabrın 12-dən dekabrın 15-dək BQXK-nın, Rusiya sülhməramlı kontingentinin və yerli erməni sakinlərinin 644 texnikası hər iki istiqamətdə keçib: "Blokada” ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur!".

Qeyd edək ki, daha əvvəl Avstriyanın xarici işlər naziri Aleksander Şalenberq Azərbaycanı Laçın yolunu açmağa çağırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.