Salyanda idman müəlliminin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Kürkənd kəndindəki evlərdən birində baş verib.

Belə ki, 32 yaşlı kinq-boksinq üzrə idman müəllimi Alışov Fərid Xalid oğlunun meyiti evdə tapılıb.

Qeyd edək ki, Fərid Alışov Vətən müharibəsində də iştirak edib. Həmçinin o, "Hacıoğlu Salyan Park" da təsərrüfat müdiri işləyib.

Evli idi, mərhumun iki azyaşlı övladı var idi.

