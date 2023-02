"İndi Moskva ilə Kiyev arasında danışıqlar mümkün deyil, çünki bunun üçün nə de-fakto, nə de-yure heç bir şərait yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib.

“Biz Kiyevin bəyanatlarını eşidirik, Ukrayna rejimi tərəfindən danışıqların qeyri-mümkünlüyünün hüquqi əsasını bilirik, ona görə də de-fakto olaraq yalnız bir şeyi etiraf etmək olar ki, bunun üçün heç bir şərait yoxdur”, - deyə Peskov bildirib.

