Fransa Kubokunun 1/16 final mərhələsində “PSJ” -“Pei de Kassel” qarşılaşması Kilian Mbappeüçün əlamətdar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe 5 qol vurub. Bununla da, Mbappe penta-trik edən ilk PSJ oyunçusu olub. Oyun “PSJ”-nin 7:0 qələbəsi ilə yekunlaşıb. Lionel Messi heyətdə yer almayıb.

Fransa kubokunun 1/8 finalında “PSJ” “Marsel”lə qarşılaşacaq.

