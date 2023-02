İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik Azərbaycana təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı təşkilata üzv ölkələrin XİN rəhbərlərinin Daşkənddə keçirilən bugünkü iclasında qərar qəbul olunub.

Qeyd edək ki, Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Nazirlər Şurasının 26-cı iclası keçirilir. İclasda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.