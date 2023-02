Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistö Ukraynaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Niinistönün Kiyevə səfər edəcəyi əvvəlcədən elan olunmayıb.

O, səfər çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb.

