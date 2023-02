Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın müxtəlif şəhər və vilayətlərini kütləvi raket hücumuna məruz qoyub.

Metbuat.az Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, Kiyev, Jitomir, Çerkassı, Denpropetrovsk vilayətlərinə hücumlar olub.

Məlumata görə, həmçinin Krımın hava məkanında 4 Su-35 təyyarələri uçur. Ukrayna Prezident Ofisindən bildirilib ki, raketlər vurulur.

Vətəndaşlara sığınacaqlardan çıxmamaq barədə xəbərdarlıq edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.