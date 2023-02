Ronaldo "Əl-Nəsr"də karyerasının ŞOKUNU YAŞADI - VİDEO

Portuqaliyalı futbolçu Kriştiano Ronaldonun formasını geyindiyi "Əl-Nəsr" Səudiyyə Ərəbistanı Superkubokunda yarımfinal oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əl-İttihad" klubu ilə qarşılaşan "Əl-Nəsr" 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Nəticədə "Əl-İttihad" finala yüksəlib. "Əl-Nəsr"in qolunu Enderson Talişka qeyd edib. Ronaldo meydana start heyətdə daxil olub və sonadək mübarizə aparıb.

Səudiyyə Ərəbistanı Superkuboku, 1/2 final

"Əl-İttihad" - "Əl-Nəsr" - 3:1

Qollar: Romarinyo, 15, Həmdallah, 43, Alşanqiti, 90+3 - Enderson Talişka, 67

