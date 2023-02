Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumunu qınayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə lideri tviterdə bildirib.

"Azərbaycanın Tehran səfirliyinə edilən, təhlükəsizlik əməkdaşının şəhid edildiyi mənfur hücumu şiddətlə qınayıram. Azərbaycanlı qardaşlarımıza başsağlığı diləklərimi çatdırır, yaralılarımıza təcili şəfalar diləyirəm. Türkiyə can dostu və qardaşı Azərbaycanın yanındadır", – Türkiyə Prezidenti vurğulayıb.

