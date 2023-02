Yanvarın 27-də Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum zamanı Vasif Taığyev terrorçunu zərərsizləşdirməsəydi itkilərimiz daha çox ola bilərdi.

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, Vasifin atası Natiq Tağıyev oğlu ilə qürur duyduğunu deyib, hadisədən necə xəbər tutduqları barədə danışıb.

