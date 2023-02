Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəsib Məhərrəmov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının feysbuk hesabı məlumat yayıb.

Vəfat edən N.Məhərrəmov bu gün Pirşağı qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.