Küveyt səfirlikdəki terrora etirazını bildirdi

Küveyt Dövləti İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehranda Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə edilən və əməkdaşlardan birinin ölümü, ikisinin yaralanması ilə nəticələnən silahlı hücumu qətiyyətlə pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Küveyt Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

Nazirlik Küveyt Dövlətinin zorakılığa və terrora qarşı prinsipial və dəyişməz mövqe tutduğunu vurğulayıb, bu hadisədə Azərbaycan Respublikası ilə həmrəyliyini və onun yanında olduğunu qeyd edib.

Küveyt XİN Azərbaycana və həlak olanın ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verib, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyib.

Qeyd edək ki, yanvarın 27-də səhər saatlarında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə terror hücumu olub. Avtomatla silahlanmış şəxs səfirliyin binasına daxil olaraq mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərovu qətlə yetirib, iki əməkdaşı isə yaralayıb.

