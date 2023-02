ATƏT-in baş katibi Helqa Maria Şmid Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə öz tviter hesabında bildirib.

O, silahlı hücum zamanı həlak olan mühafizə xidmətinin rəisinin ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verib və yaralıların tezliklə sağalmasını arzulayıb.

