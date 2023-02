“İsrailin hərbi əməliyyatları İranı nüvə silahından imtinaya hesablanıb” - Politoloq

“İsrailin İranın hərbi obyektlərinə dronlarla zərbə endirməsinə cavab olaraq Tehranın səssiz qalması, əsasən hərbi eskalasiyadan çəkinməsindən irəli gəlir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri açıqlamasında MCP sədrinin muavini, siyasi ekspert Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Hazırda İran rəhbərliyinin İsraillə açıq qarşıdurmadan çəkinərək proseslərin rejimin devrilməsi ilə nəticələnəcəyindən narahat olduğunu qeyd edən politoloq hesab edir ki, ölkə daxilində hiperinfilyasiya, iqtisadi sanksiyalar xalqın rejimdən narazılığını artırıb.

Məhəmməd Əsədullazadə



“Birbaşa İranın İsrailə cavab zərbəsi endirməsi, ABŞ müharibəyə rəsmən qoşulması ilə nəticələnərək, Teharana qarşı hərbi koalisyanın formalaşması ilə nəticələnməsi mümkündür. Tehran rejimin iki yolu var. Birincisi, nüvə danışıqlarına qatılıb, Vaşinqtonun şərtləri ilə sazişi imzalayır. Rusiyaya hərbi dəstəyi dayandırır. İkinci, Nüvə danışıqlarına qoşularaq Qərblə münasibətləri normalaşdırır. Rejim daxilində bu məsələdə ciddi fikir ayrılıqları var. Mühafizəkarlar hazırkı xəttin davam etdirilməsində müharibə və gərginliyə üstünlük verilməsində maraqlıdır. Digər kəsim isə, ABŞ-la danışıqlarda maraqlıdır. SEPAH proseslərə nəzarət edərək, gərginlik xəttini üstün tutub. Bu xətt davam edəcəksə, İrana qarşı hərbi əməliyyatlara davam edəcək. Nəticədə İran rejimi zəifləyəcək”.

M.Əsədullazadə qeyd etdi ki, Vaşiqtonun birbaşa dəstəyi ilə İsrailin hərbi əməliyyatları İranı nüvə silahından imtinaya və Rusiyaya hərbi dəstəkdən çəkindirməyə hesablanıb.

“ABŞ dövlət katibi müharibənin masada olduğunu qeyd etsə də , diplomatik danışıqlarla problemin həllini Tehranın nəzərinə çatdırdı. 2023-cü il İran və Rusiyanın tam zəiflədilməsi ilidir. Tehran teokratik rejimi strateji düşünmədiyinə görə böhran yoluna üstünülük verəcək. Çünki, izlədiyi siyasət bu istiqamətdə davam edir. Azərbaycanla hərbi və siyasi qarşıdrumaya gəldikdə, məhz Türkiyə faktoru Tehranı Azərbaycana qarşı hərbi varianta üstünlük verməsindən çəkindirir. İran Azərbaycana qarşı təzyiqləri davam etdirərsə, Teharana qarşı Ankara-Bakı-Təl-Əviv koalisyasi yarana bilər”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

