Fransada Paris-Strasburq sürət qatarında səyahət edən hamilə qadın uşaq dünyaya gətirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, doğum rahat baş tutması üçün qatar 80 dəqiqə stasiyada qalıb.

Körpə dünyaya gəldikdən sonra isə qatar yenidən hərəkət edib.

Həm ananın, həm də körpənin durumunun yaxşı olduğu bildirilir.

