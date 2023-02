“Bloomberg”: Qərbin siyasəti ucbatından dünya “böyük münaqişə” ilə üz-üzədir

Qərb siyasətçilərinin özlərini məsuliyyətsiz aparması səbəbindən dünyada böyük münaqişə gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bu fikri "Bloomberg"in köşə yazarı Pankaj Mişra bildirib. O hesab edir ki, ABŞ və Avropanın Ukrayna qarşısında öhdəlikləri ilə eyni vaxtda dünya siyasətində “xain dövr” başlayır.

Mişranın sözlərinə görə, Rusiya Qərbin sanksiya təzyiqinin öhdəsindən gələ bilib və buna baxmayaraq, Ukrayna ilə bağlı siyasətini davam etdirir. Köşə yazarının fikrincə, hazırda Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Qərbdə belə konsensus yoxdur. Eyni zamanda o ifadə edib ki, Almaniya da Kiyevə "Leopard 2" tanklarının göndərilməsi ilə bağlı razılığa gəlməyib.

