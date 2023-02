PSJ təklif, “Mançester Siti” nümayəndə göndərdi - “Fənərbaxça”nın qapısına düzülüblər

“Mançester siti” “Fənərbaxça”nın istedadlı futbolçusu Arda Güləri izləmək üçün nümayəndə göndərib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Ardanın oyunu barədə hesabat hazırlayan nümayəndə, futbolçunu tərifləyib. O qeyd edib ki, Ardanın böyük istedadı var və gələcəyin super ulduzu olmağa namizəddir. Bildirilib ki, Arda 17 yaşı olmasına baxmayaraq oyun zamanı məsuliyyəti üzərinə götürüb sürətli qərarlar verə bilir. Hesabatda deyilir ki, Ardanın fiziki tərəfinin artmasına ehtiyac var. “Fanatik” qəzetinin məlumatına görə, bu hesabatdan sonra “Mançester Siti”nin “Fənərbaxça”ya rəsmi təklif göndərəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Arda üçün PSJ-nin də təklif hazırladığı bildirilir. Məlumata görə, “Napoli” “Milan”, “Dortmund” “Mançester Yunayted” kimi nəhəng klublar da Ardanı transfer etməyə çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.