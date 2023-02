Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Qars əyalətində keçirilən "Qış-2023" birgə hərbi təlimlərindən görüntüləri paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib: "Hər biri qəhrəman, hər biri qorxusuz... Onlar uca millətimizin dəmir yumruğudur".

