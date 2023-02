Azərbaycanda məktəbli əməliyyatdan sonra vəfat etdi- FOTO

Bakıda burun-boğaz əməliyyatı olunan məktəbli vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iki gün əvvəl özəl klinikaların birində əməliyyat edilən 9 yaşlı Nadirli Ağasəlim Vüqar oğlu daha sonra evə buraxılıb. Əməliyyatdan 1 həftə sonra qəflətən başlanan öskürək qanaxma ilə davam edib. Təcili Tibbi Yardım çağırılsa da uşaq evində dünyasını dəyişib.

Ağasəlim İ.Məmmədov adına 261 nömrəli məktəb-lisey 3b sinif şagirdi olub.

Qeyd edək ki, Ağasəlimin 8 yaşlı bacısı da onunla eyni gündə burun-boğaz əməliyyatı olunub. Onun vəziyyəti normaldır.

Afət Əlipaşayeva

