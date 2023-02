ATƏT-in 52 nümayəndəsi Tehranda Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücumun araşdırılmasına çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ATƏT-in Daimi Şurasının bu gün keçirilən iclasında qaldırılıb və iclasda iştirak edən nümayəndələr hücumun qınanılmasında Azərbaycana qoşulublar.

