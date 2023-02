Anadangəlmə fırıldaq olan 3 bürc: Onlara etibar etməyin

ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosunun (FBI) datalarına əsasən, fırıldaqçı insanların ən çox aid olduqları bürclər müəyyən edilib. Siyahıda ilk sırada olan 3 bürc saxtakarlıqda nirvanaya çatıb. Bu 3 bürcdən olan insanlar anadangəlmə fırıldaqçıdır, həyatınıza girib, şirin dilləri, gülər üzləri ilə hər şeyi əlinizdən ala bilərlər.

Metbuat.az savash.org-a istinadən həmin 3 bürcü oxucularının diqqətinə çatdırır:

ƏKİZLƏR

Əkizlər bürcü ən vicdansız və fırıldaqçı bürclər siyahısına başçılıq edir. Əkizlər bürcü insanları çox yaxşı aktyorluq sərgiləyərək özlərini fərqli bir insan kimi göstərirlər. Təsadüfi deyil ki, dünyada böyük soyğunçuluq və dələduzluq edən insanların əksəriyyəti əkizlərdir.

QIZ

Qız bürcü özü üçün təhlükə yarandığı zaman ən böyük fırıldaqçıya çevrilir. Qız bürcü hər şeyi ən xırda təfərrüatına qədər düşünür və mükəmməl bir fırıldaq və ya saxtakarlıq edir. ələ keçməmək üçün cilddən-cildə girir. Məhkumluğu yoxdursa, bu, onun özünü yaxşı gizləyə bilməsinə görədir.

DOLÇA

Yaxşı aktyordur, özünü sudan quru çıxara bilir. Dolça bürcü fırıldaqçılığı qaydasında edir. Onun ən böyük istedadı qarşı tərəfi manipulyasiya edə bilməsidir. Heç vaxt tutulmayıbsa bu, onun hər şeyi qılıfına uydura bilməsinə görədir.

