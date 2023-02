"Trabzonspor" klubunun slovak futbolçusu Marek Hamşikin yeni saç forması diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təcrübəli futbolçu məşhur "mohikan" saç düzümünü dəyişdirib. Hamşikin bu qərarı onun futbolla vidalaşacayı barədə iddiaların ortaya atılmasına səbəb olub.

Məlumata görə, 35 yaşlı futbolçu zədəli olduğu üçün meydanlardan uzaqdır. Onun futbolla vidalaşmaq istədiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Hamşik müsahibələrin birində futbolla vidalaşacağı vaxt saç düzümünü dəyişdirəcəyini demişdi.

