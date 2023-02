Azərbaycanlı Qafur Məmmədəliyev Moskvada faciəvi şəkildə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxınlarının verdiyi xəbərə görə, Qafurun işlətdiyi mağazasında tüstülənmə baş verib və həmin zaman o, zəhərlənib. Məmmədliyev hadisə yerində vəfat edib.

Qeyd edək ki, əslən Ordubaddan olan Qafur Məmmədəliyev Bakıya gətirilərək dəfn edilib.

