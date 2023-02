Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Kiyevə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının Prezidenti tviterdə bildirib.

"Bizim qətiyyətimizdə heç bir geriləmə olmayacaq. Biz həmçinin Aİ-yə inteqrasiya yolunuzda sizə hər addımda dəstək olacağıq", Mişel bildirib.

