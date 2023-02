Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün İstanbulda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində biri azərbaycanlı olmaqla beş nəfər yaralanmışdı.

Metbuat.az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, yaralanan Azərbaycan vətəndaşı Əhməd Rzayev həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, dünyasını dəyişib.

Nəticədə ölənlərin sayı 2-yə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.