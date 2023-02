İstanbulda avtobus dayanacaqdakı insanları əzdi, biri azərbaycanlıdır - VİDEO

Türkiyənin İstanbul şəhərində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Bahçelievler rayonunda qeydə alınan qəzada 5 nəfər yaralanıb, 1 nəfər vəfat edib.

Qəza zamanı avtobus səkiyə çıxaraq əvvəlcə dayanacaqda gözləyən insanları əzib, sonra mikroavtobusa çırpılıb.

Hadisə nəticəsində həlak olan şəxs fiziki məhdudiyyətli bir Türkiyə vətəndaşı olub. Azərbaycan vətəndaşı Əhməd Rzayev isə yaralanıb və vəziyyəti ağırdır. Həmçinin 1 Əlcəzair vətəndaşı və 3 Türkiyə vətəndaşı da qəzada yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.