Terrorçunu zərərləşdirən Vasif danışdı: "Tam hazırlıqlı gəlmişdi" - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 27-də Azərbaycanın İrandakı səfirliyində törədilən terror aktı ilə bağlı təfərrüatlar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə terror aktının yeni görüntüləri, hadisə zamanı xəsarət alan və hazırda xəstəxanada müalicə olunan səfirlik işçilərinin açıqlamaları yayımlanıb.

Vasif Tağıyevin fikrincə, terrorçunun məqsədi binada yaşayan hər kəsi öldürmək olub: "Həmin gün səhər xidməti təhvil aldım. Monitorlarla əraziyə nəzarət etdiyim vaxt maşının yaxınlaşdığını gördüm. Bu zaman Mahir İmanov və Orxan Əsgərov şöldən içəri daxil olurdular. Onlar maşını saxlayıb içəri girən anda qəza oldu. Maşından düşən bir nəfər polisə əllə işarə etdi və silahla binaya atəş aça-aça içəri girərək hadisə törətdi. Mən vurğulamaq istərdim ki, diplomatik polisin vəzifəsində diplomatik nümayəndənin və diplomatların toxunulmazlığı mühafizəsini təşkil etmək var. Polis oradan ona reaksiya verməyərək geri qayıdıb kabinkasında oturur. Məlumat üçün deyim ki, polis orda silahlı şəkildə olur. Bu şəxs içəri girəndə ilk olaraq Orxan Əsgərovun kürəyindən vurur. Səfirliyimizin binası həm xidməti, həm də yaşayış binasıdır. Orada 6 ailə yaşayır. Mən və Mahir İmanov da orada yaşayırıq. Mən belə başa düşürəm ki, onun fikri hamını öldürmək idi. Çünki o, tam hazırlıqlı gəlmişdi. Onu tutandan sonra həmin şəxs iki atış açdı. İkinci mənim çiynimdən dəydi. Özümdə güc topladım ki, bu binada ailələr, uşaqlar yaşayır. Mənə bir şey olsa da, onlara heç nə olmasın. Bacardığım qədər onu çölə atmağa, polisə təhvil verməyə çalışırdım. Fars dilində də qışqırararq polisdən kömək istəyirdim", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.