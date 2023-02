Xalq artisti Natiq Şirinovun oğlu Ümid və Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızı Fatimənin övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xalq artistinin oğlu sosial media hesabında paylaşım edib. O, qız övladlarının dünyaya gəldiyini bildirib. Körpəyə Şəms adının qoyulduğu qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Fatimə Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsidir.

