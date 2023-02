Fransız karikatura jurnalı “Charlie Hebdo” Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı biabırçı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalın yayımladığı karikaturada dağılmış binalar əks olunub. Paylaşımda “Türkiyədə zəlzələ. Tank göndərməyə belə ehtiyac yoxdur” yazılıb. Paylaşım etirazla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, “Charlie Hebdo” bundan əvvəl Türkiyə və İslam dininə qarşı karikaturalar paylaşmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.