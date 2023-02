Sumqayıtda rayon sakini qarət olunub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, şəhər ərazisində Xızı rayon sakini N.Yaqubovun cibindən 400 manatı oğurlanıb.

Sumqayıt şəhər Polis İdarəsinin 4-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Sumqayıt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş M.Səmədov saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

