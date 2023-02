“Xarıbülbül” VI Beynəlxalq Folklor Festivalının keçiriləcəyi tarix məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, festival bu ilin mayında keçiriləcək.

Bu barədə Baş nazir Əli Əsədovun təsdiqlədiyi Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planında yer alıb.



Festivalın icraçı orqanları Mədəniyyət Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəliyi, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.