Türkiyədə zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalanların axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçan binaların altından çıxarılan minlərlə insan arasında azyaşlılar üstünlük təşkil edir. Onlardan biri Kərəm adlı körpədir.

Cəmi 20 günlük olan körpə 60 saatdan sonra dağıntılardan xilas edilərək sağ-salamat qurtulub. Xilasedicilər Kərəmin bükülü əlində saç tapıblar.

Görünlər bu saçın onun anasına aid olduğunu iddia ediblər.

